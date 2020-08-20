Эпидситуация с COVID-19 существенно усложнилась - СНБО

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины констатировали существенное осложнение эпидемической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

"В Украине существенно осложнилась эпидемическая ситуация по заболеваемости COVID-19. В Украине за последние сутки коронавирусную болезнь обнаружено у 2134 человек, 40 человек умерли", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Как отмечается, по данным лабораторных центров, за этот период выявлено 2439 лица с подозрением на COVID-19, госпитализированы 407 человек, из них 38 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (242), городе Киев (227), Черновицкой (189), Львовской (183), Ивано-Франковской (168), Ровенской (138), Одесской (127) и Тернопольской (115) областях.

За последние сутки выздоровели 704 человека.

Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружено 156 685 человек с подозрением на COVID-19, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР у 98 537 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 258,7 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 50441 человек. Сообщено о 2184 умерших.

Аппарат СНБО Украины призывает граждан быть сознательными и неукоснительно соблюдать карантинных мероприятий.