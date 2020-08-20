В КОДА проинформировали о ликвидации и образовании новых районов

КИЕВ. 20 августа. УНН. Образование новых районов и ликвидация существующих, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам. Об этом на брифинге в четверг сказал глава КОДА Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Образование новых районов и ликвидация существующих, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам, будет способствовать определению обоснованной территориальной основы для деятельности органов исполнительной власти и соответствующих органов местного самоуправления. Выборы депутатов районных советов будут проводиться в: Бучанском, Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Обуховском, Фастовском районах", - сказал Володин.

По его словам, к созданию способных территориальных общин значительную часть услуг граждане получали в районных центрах. Сейчас все необходимые услуги будут предоставляться непосредственно в объединенных территориальных общинах.

"Для обеспечения неразрывности предоставления услуг будет определен переходный период для передачи полномочий. На базе ликвидированных райгосадминистраций планируется создание структурных подразделений РГА новообразованных районов", - сказал глава ОГА.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уменьшение количества районов Украины не приведет к сокращению объектов социальной инфраструктуры.