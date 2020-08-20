В Минкульте рассматривают идею поддержки печатных СМИ

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Министерстве культуры и информационной политики обсуждают идею поддержки печатных медиа, также уже нашли "рыночный способ", чтобы им помочь. Об этом на брифинге сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, передает корреспондент УНН.

"Что касается поддержки некоторых печатных медиа: у нас определенная идея, наработки, которую мы сейчас обсуждаем с новым заместителем - Тарасом Шевченко и Госкомтелерадио. В ближайшее время мы сообщим. Там достаточно рыночный способ помощи печатным изданиям", - сказал Ткаченко.

Напомним, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа".