В МИД провели совещание с вызванным из Беларуси послом: Президенту передадут предложения

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины состоялось рабочее совещание с участием вызванного посла Украины в Беларуси Игоря Кизима по ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов 9 августа. По результатам совещания МИД предоставит Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по развитию белорусско-украинских отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В Министерстве иностранных дел Украины состоялось рабочее совещание по ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов 9 августа. В совещании приняли участие все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам. По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа впервые в истории МИД вызвал посла в Беларуси на консультации в Киев.

Также напомним, накануне в обращении к участникам митинга в его поддержку Лукашенко, среди прочего, заявил, что в случае если белорусы "потеряют первого президента" - это будет начало конца, и они будут "стоять на коленях, как в Украине".