В Украине до 1 декабря должны выбрать эскиз большого Государственного Герба: запланирован конкурс

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении конкурса на определение лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины и определении победителя до 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

"Поручить Кабинету Министров Украины провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины в следующие этапы:

до 1 октября 2020 года образовать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

до 1 ноября 2020 года осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины.

1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса", - говорится в тексте проекта постановления.

Добавим, что постановление зарегистрировано по инициативе руководства парламента, в частности, председателя ВРУ Дмитрия Разумкова.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии ВРУ на 25 августа, на заседании планируется рассмотреть законопроект Президента Владимира Зеленского о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. Среди других вопросов и проект постановления о проведении конкурса на эскиз большого Государственного Герба.