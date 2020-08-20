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Минздрав и ЦИК обсудили вопросы безопасности мероприятия на местных выборах

Минздрав и ЦИК обсудили вопросы безопасности мероприятия на местных выборах

КИЕВ. 20 августа. УНН. Член Центральной избирательной комиссии Сергей Постовый и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обсудили меры безопасности во время проведения местных выборов. Ляшко заверил, что выборы будут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Раннее выявление больных, контактные тесты, кровати, кислород, реанимации, первая волна, селектор, грипп, школы, уровни эпидбезопасности, конкурсы на госслужбу в период карантина, и... Казалось бы, ох и день. Так нет. Еще выборы! Что выборы? А выборы должны быть безопасными. О том как это сделать говорили на встрече с Сергеем Постовым, членом Центральной избирательной комиссии. А здесь столько деталей и особенностей, которые необходимо учесть. Но мы также не простые ребята. Так что будут выборы. А то уже начитался здесь", - написал Ляшко.

Напомним, по информации ЦИК, добиться "юридической чистоты" при образовании территориальных округов на местных выборах будет невозможно из-за несогласованного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, Минздрав
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