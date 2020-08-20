СБУ отреагировала на сообщение ФСБ РФ о "срыве" спецоперации в России

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Службе безопасности Украины опровергли информацию ФСБ России о якобы срыве их спецоперации относительно якобы похищения одного из лидеров террористов "ЛНР/ДНР" на территории РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, что отчиталась об очередном "успехе" - "якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собиравшихся похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе".

"Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отмечают, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством.

Как сообщалось, в ФСБ России заявили о задержании 7 человек за попытку похитить из РФ одного из главарей НВФ на Донбассе.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком.



