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СБУ и Нацполиция проводят обыски на объектах Укрзализныци

СБУ и Нацполиция проводят обыски на объектах Укрзализныци

КИЕВ. 20 августа. УНН. Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Сегодня правоохранители проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци. Так, осуществляются следственные действия относительно возможного противоправного механизма при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава Укрзализныци в отношении должностных лиц компании и коммерческих структур", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Укрзализныця способствует Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины в проведении следственных действий.

Напомним, в Одесской области служащего регионального филиала "Укрзализныци" будут судить из-за недостатка путей на более полумиллиона гривен.

Источник: УНН
Теги: СБУ, обыск, Укрзализныця
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