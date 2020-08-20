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Кандидат в мэры Киева от БЮТ - Кучеренко вошел в тройку лидеров - социологический опрос

Кандидат в мэры Киева от БЮТ - Кучеренко вошел в тройку лидеров - социологический опрос

КИЕВ. 20 августа. УНН. Выдвижение кандидатом в мэры Киева представителя «Батькивщины» Алексея Кучеренко существенно изменило положение кандидатов. Это демонстрирует августовский опрос киевлян ВОО «Передовые правовые инициативы», передает УНН.

Экс-министр ЖКХ и первый заместитель главы комитету ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Кучеренко не оставил шансов попасть в тройку лидеров шоу-мэнам Андрею Пальчевскому и Сергею Притуле.

Данные ВОО «Передовые правовые инициативы» в августе демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от «Слуги народа», народный депутат Ирина Верещук занимает вторую строчку – 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко. На четвертой позиции находится народный депутат от Европейской солидарности» Алексей Гончаренко – он набирает 7,05% голосов.

Министр ЖКХ (2007-2010 гг) Кучеренко представляет партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Политические позиции БЮТ и «Батькивщины» в Киеве и Киевской области всегда отличались значительной поддержкой избирателей.

В исследовании также отмечается, что у Виталия Кличко и кандидата от “Батькивщины” Алексея Кучеренко стабильный электорат, в то же время у других кандидатов, которые набирают 5%, отмечаются электоральные перетоки — часть избирателей переходит от одного кандидата к другому.

Исходя из результатов опроса ВОО «Передовые правовые инициативы» выдвижение опытного хозяйственника Кучеренко ставит крест на шансах представителей шоу-бизнеса – Андрея Пальчевского и Сергея Притулы – без опыта работы в коммунальном секторе.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, мэр, политика
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