Определились партии-лидеры выборов в Киевсовет - соцопрос

КИЕВ. 20 августа. УНН. На выборах Киевского городского совета в четверку лидеров электоральных симпатий киевлян попадают «Слуга народа», «Удар», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» балансирует на грани проходного барьера. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в августе ВОО «Передовые правовые инициативы».

Следует отметить, что электоральные симпатии избирателей несколько изменились по сравнению с июньским опросом. Партия «Слуги народа» и «Европейская солидарность» начали терять голоса, у «Удара», «Батькивщины» - наоборот, выросли показатели электоральных симпатий.



Результаты данного опроса показали, что рейтинг партии «Слуги народа» просел на 8%, несмотря на потерю процентов, за СН готовы проголосовать большинство киевлян - 21,20%. На второе место выходит партия действующего мэра Виталия Кличко «Удар», которая улучшила свои показатели на 3,5% по сравнению с результатами опроса в июне. За «Удар» готовы проголосовать 18,55% киевлян.



На третьем месте «Европейская солидарность» - 14,75%. По сравнению с июнем, ЕС потеряла 2,9%.



«Батькивщина» занимает четвертое место с небольшим отрывом от ЕС. За нее готовы отдать свои голоса 12,25% избирателей. По сравнению с прошлым опросом «Батькивщина» улучшила свои показатели на 2,6%.



ОПЗЖ, выдвинувшая на выборы мэра, по сути, двух кандидатов: официально Александра Попова и неофициально – Андрея Пальчевского, - получает лишь 5,92% электоральных симпатий на выборах в Киевсовет.



Другие партии не преодолевают пятипроцентный барьер.



Одноименная партия блогера Анатолия Шария, которого СМИ связывают с ОПЗЖ из-за его регулярного появления в эфирах телеканалов из орбиты Виктора Медведчука, набирает 4,7% голосов.



Отказ Святослава Вакарчука от депутатского мандата не остался незамеченным избирателями. За партию «Голос», выдвинувшую в мэры столицы шоумена Сергея Притулу, готовы отдать голоса лишь 3,67% киевлян.



За «Перемогу Пальчевского» телеведущего каналов Медведчука Андрея Пальчевского готовы проголосовать 3,33% избирателей.