По приглашению Зеленского послы различных государств проведут два дня в Херсонской области

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов, которые по его приглашению два дня проведут в области. В частности, среди послов - представители стран G7, ГУАМ, других стран Европы и Азии, а также европейских институтов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ОПУ.

Сообщается, что Зеленский рассказал о шагах, которые осуществляет государство и область для развития Херсонщины. В частности, о программе "Большое строительство", в рамках которой завершат инфраструктурные долгострои, о концессионных и инвестиционных проектах, которые помогут экономическому развитию региона.

"Мы хотим, чтобы вы увидели, что Херсонская область - это жемчужина юга Украины. Чтобы вы почувствовали на себе, как прекрасно можно отдохнуть у нас, увидели наши приманки - как туристические, так и инвестиционные, наших гостеприимных людей, наш ответственный бизнес", - сказал Зеленский и пожелал дипломатам хорошего отдыха.

Отмечается, что за два дня послы посетят основные жемчужины Херсонской области. В частности, Национальный заповедник "Аскания Нова", винодельческое хозяйство князя Трубецкого, остров Джарылгач, который называют украинским Мальдивами и тому подобное.

Напомним, Президент планирует поставить правительству задачу разработать концепцию развития сел и малых городов.



