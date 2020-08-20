Зеленский раздал жителям Херсонской области лекарства и пенсии

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский доставил пенсии и лекарства жителям Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский отправился в село Садовое, чтобы собственными глазами увидеть, как работают почтальоны и служба доставки нового проекта "Передвижной почтовый пункт". Этот проект предусматривает предоставление всех почтовых услуг в небольших деревнях и на хуторах с населением до 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что фактически это автомобили Укрпочты, оборудованные всем необходимым для доставки товаров в любое время года, которые заменяют полноценные почтовые отделения. Они нужны для того, чтобы жители даже самых отдаленных и самых менее населенных пунктов Украины получили все необходимые им почтовые, логистические и финансовые услуги.

Зеленский лично занес посылки и пенсии, которые ожидали сельчане.

"Доставка будет работать всегда, а Президент на доставке только сегодня", - пошутил Зеленский.

"Мне понравилось, что привозят лекарства прямо домой. Ждала два дня. Цена ниже, чем в райцентре", - рассказала местная жительница.

Президент поинтересовался, чем оснащен автотранспорт, есть ли в нем специальные охлаждающие боксы для перевозки товаров и лекарств.

"Работники Укрпочты рассказали Главе государства, что в их автотранспорте есть холодильник, секции для прессы и сейф для денег. По их словам, такая комплектация автомобиля - пока тестовый вариант, и в будущем она будет улучшаться", - отмечается в сообщении.

Этот пилотный проект Укрпочты сейчас реализуется в шести областях. К концу 2021 года планируется распространить его на всю страну.

"Херсонская дирекция АО "Укрпочта" насчитывает 1,6 тыс. работников и обслуживает более 95 тыс. пенсионеров и почти 38 тыс. получателей бюджетных средств и соцпомощи", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца этого года 630 автомобилей передвижных отделений почтовой связи будут обслуживать семь областей.



