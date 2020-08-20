КИЕВ. 20 августа. УНН. Заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка обсудил вопросы взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Турцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Так, состоялась онлайн-конференция "Украина-Турция: новые возможности для сотрудничества" с целью обсуждения перспектив и приоритетных направлений украинско-турецкого экономического сотрудничества.

"Несмотря на карантин, Украина и Турция остаются надежным торговым партнерами. В 2019 году Турция заняла первое место среди стран Ближневосточного региона по объему товарооборота с Украиной. При этом потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота реализован не полностью. Украина заинтересована в заключении всеобъемлющего Соглашения о свободной торговле между двумя странами, что будет способствовать расширению доступа на рынки товаров и услуг", - отметил Качка.

Он отметил, что одним из основных инструментов активизации двустороннего сотрудничества в экономической сфере является Межправительственная украинско-турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Заместитель министра подтвердил готовность украинской стороны к проведению Комиссии в сентябре в Одессе.

"Также были обсуждены вопросы торговли и отраслевого взаимодействия в рамках украинско-турецкой рабочей группы по сельскому хозяйству. Турция является одним из ключевых торговых партнеров Украины и стабильно входит в ТОП 10 стран, куда экспортируется отечественная аграрная продукция", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что за первое полугодие 2020 года товарооборот между странами составил 2,27 млрд долларов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Украина заинтересована в наращивании экспорта готовой продукции.

Кроме того, среди основных направлений развития двустороннего сотрудничества: IT, инновации, промышленность, энергетика и энергоэффективность, логистика, транспортная инфраструктура, туризм и тому подобное.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, какие документы нужны для поездки в Турцию.



