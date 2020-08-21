Винницкий лабцентр потратит 1,2 млн грн на ПЦР-тесты, которые ранее забраковал Минздрав

КИЕВ. 21 августа. УНН. ГУ "Винницкий областной лабораторный центр Минздрава" приобретет у ООО "Укргентех" набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19, передает УНН со ссылкой на Prozorro.

Соответствующий тендер был объявлен в июне этого года. Ожидаемая стоимость закупки составила 1,2 млн грн. Участие в тендере взяла только одна компания - "Укргентех", которая, собственно, и победила, предложив за свой товар сумму, равнозначную объявленной заказчиком - 1,2 млн грн.

Договор с победителем тендера заключен. Согласно условиям договора, "Укргентех" должен поставить лабораторному центру набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19 до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, ООО "Укргентех" недавно выиграло 3-миллионный тенденр в г. Ровно.

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Однако, напомним, что по факту закупки ПЦР-тестов в "Укргентехе" в Херсоне, СБУ начала уголовное производство.

Указывалось, что госучреждение закупило средства (тесты), которые являются рекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории "Центра общественного здоровья Минздрава Украины".

И действительно, еще в мае ПЦР-тесты "Укргентеха" исследовали на соответствие заявленным характеристикам в ЦОЗ Минздрава.

Об этом, в частности, говорилось в письме ЦОЗ Минздраву.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - было сказано в документе Центра по итогам проведенных исследований.