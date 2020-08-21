Отравление Навального: ночью за оппозиционером вылетит самолет из Германии

КИЕВ. 21 августа. УНН. В ночь с четверга на пятницу, 21 августа, из Германии в российский Омск вылетит самолет, который сможет доставить оппозиционера Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине. Об этом пишет “Медуза” со ссылкой на врача Навального Анастасию Васильеву, передает УНН, опираясь на данные Reuters.

Самолет направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году таким же образом доставила в ту же клинику участника Pussy Riot Петра Верзилова.

“По просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot в полночь мы отправим санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, которая сможет доставить Навального в Германию”, — заявили в организации.

Позволят ли транспортировку Навального врачи омской больницы, пока не понятно. Анастасия Васильева сказала “Медузе”, что утром 21 августа команда Навального поедет в больницу с требованием отпустить его из больницы. Она также уточнила, что в Омск прилетит брат Навального Олег.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила заняться лечением Навального в Германии.

Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больницы не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

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