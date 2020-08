КИЕВ. 21 августа. УНН. Франция ожидает диалога от России с Евросоюзом о ситуации в Беларуси, и обеспокоена отравлением российского оппозиционера. Об этом в своем Twitter заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

“Что касается ситуации в Беларуси, то от России мы ожидаем откровенного и искреннего диалога с Европейским Союзом, с Германией и Францией, а также эффективного посредничества. Мы предложили, чтобы ОБСЕ участвовала в посредничестве. Россия за это”, — написал Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Координационный совет оппозиции Беларуси требует срочной встречи с властью и силовиками

По его словам, ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального “вызывает беспокойство”.

“Мы обсудили это с канцлером (Германии Ангелой Меркель — ред.). Мы готовы предоставить ему и его родственникам всю необходимую помощь в плане здоровья, убежища и защиты. Придется внести ясность”, — заявил Макрон в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отравление Навального: ночью за оппозиционером вылетит самолет из Германии

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не хотел бы, чтобы в Беларуси повторился украинский сценарий.



Напомним, Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Беларуси.

Sur la situation en Biélorussie, ce que nous attendons de la Russie c’est un dialogue franc et sincère avec l’Union européenne, avec l’Allemagne et la France, et une médiation efficace. Nous avons proposé que l’OSCE soit impliquée pour une médiation. La Russie y est favorable.