Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,23 -0,1177  EUR: 32,50 0,1891 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В тюрьмах Украины содержатся более 5 тыс. человек за преступления в сфере оборота наркотиков
В тюрьмах Украины содержатся более 5 тыс. человек за преступления в сфере оборота наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4965

Франция ожидает диалога от России с Евросоюзом о ситуации в Беларуси

Франция ожидает диалога от России с Евросоюзом о ситуации в Беларуси

КИЕВ. 21 августа. УНН. Франция ожидает диалога от России с Евросоюзом о ситуации в Беларуси, и обеспокоена отравлением российского оппозиционера. Об этом в своем Twitter заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

“Что касается ситуации в Беларуси, то от России мы ожидаем откровенного и искреннего диалога с Европейским Союзом, с Германией и Францией, а также эффективного посредничества. Мы предложили, чтобы ОБСЕ участвовала в посредничестве. Россия за это”, — написал Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Координационный совет оппозиции Беларуси требует срочной встречи с властью и силовиками

По его словам, ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального “вызывает беспокойство”.

“Мы обсудили это с канцлером (Германии Ангелой Меркель — ред.). Мы готовы предоставить ему и его родственникам всю необходимую помощь в плане здоровья, убежища и защиты. Придется внести ясность”, — заявил Макрон в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отравление Навального: ночью за оппозиционером вылетит самолет из Германии

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не хотел бы, чтобы в Беларуси повторился украинский сценарий.

Напомним, Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Беларусь, Навальный, Евросоюз, Эммануэль Макрон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.