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Зеленский о строительстве дорог в Николаевской области: хочется сказать что-то плохое - не могу

Зеленский о строительстве дорог в Николаевской области: хочется сказать что-то плохое - не могу

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский оценил строительство 200 км дорог в Николаевской области. Он отметил, что работы очень качественные и выполнены быстро, и хотел бы сказать что-то плохое - но не может. Об этом он сказал во время брифинга во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает УНН.

"Я очень доволен, что мы видим с вами инфраструктурные изменения в Николаевской области. Видим, что около 200 км дорог в этом году в Николаевской области будет построено полностью. И мы с вами уже видим, какого качества... Не просто латать дыры, это сделано. Впечатляют, к сожалению, факты, действительно, на протяжении последних 10 лет такой суммы... как денег... и такого количества сделанных километров дорог не было в Николаевской области. Действительно, почему мы обращаем внимание только на те области (политики обращают), из которых они приехали или в которых они живут. Поэтому мне очень приятно, что "не по остаточному" каком-то принципу, а Николаевскя область одна из приоритетных областей", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что если амбициозный план будет выполнен качественно этого года и они увидят результат, то в следующем году в Николаевской области могут еще в 2,5 раза увеличить строительство дорог.

"Об этой дороге был план строительства в течение трех лет. А сейчас работы заканчиваются в этом году. Очень быстрые, качественные работы. Поэтому пока и хочется что-то сказать плохое - не могу", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область.

Источник: УНН
Теги: строительство, дорога, Николаев и Николаевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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