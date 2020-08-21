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Зеленский объяснил, почему Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19

Зеленский объяснил, почему Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что в Украине не было технического оборудования для разработки вакцины от COVID-19 на начало пандемии. Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает корреспондент УНН.

"О вакцине вы спросили: с самого начала пандемии мы собирали всех специалистов. У нас есть гениальные врачи, и это правда. Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. Ни разрабатывать, с точки зрения науки, технического оборудования науки медицинской - тоже нет. При всем уважении, еще раз... к нашим медикам-ученым - к ним нет вопросов, они молодцы. Но ничего не было вовсе. Лабораторий никаких не было. Производство вакцин, скажу вам откровенно, сейчас уже у нас несколько предприятий, которые готовы массово производить... и мы разрабатываем с некоторыми уже странами, которые являются разработчиками вакцины, и министр сейчас здравоохранения, то есть, мы общаемся о том, что если нам удастся взять вакцину у той или иной страны - мы готовы ее массово производить", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что таким образом мы могли бы помогать другим странам и украинцам.

Напомним, КНР зарегистрировала вакцину против COVID-19.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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