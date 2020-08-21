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Президент анонсировал создание украинского центра по разработке вакцин

Президент анонсировал создание украинского центра по разработке вакцин

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Министерство здравоохранения и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирают ученых и планируют сделать украинский центр для разработки вакцин. Об этом он сказал во время брифинга во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает корреспондент УНН.

"Вопрос глобальный - о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому эта задача уже поставлена. Минздрав и премьер-министр отдельно - они собирают ученых. Мы будем делать отдельный такой серьезный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы. На это нужно время, но я считаю, что у нас если есть желание, то все остальное мы сделаем", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский обсудил с Нетаньяху закупку вакцины против коронавируса.

Источник: УНН
Теги: вакцина, мина, Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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