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"Город возрождения кораблей": Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Николаева

"Город возрождения кораблей": Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Николаева

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Николаева и назвал его "городом возрождения кораблей". Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает корреспондент УНН.

"Мне кажется, бриллиантов много не бывает. Николаев? Какой эпитет? Не знаю, мне кажется, несколько. Я бы очень хотел, чтобы от словосочетания по поводу "город корабелов" мы перешли с вами в реальности и к практике. Я действительно хотел бы, чтобы это было таким городом рождения, или, наверное, нерождения, это будет несправедливо к истории Николаева и Николаевской области - а город "возрождения кораблей". Мне кажется, что вот такой вот "ренессанс", он сегодня бы очень помог бы. И эмоциональному всплеску для людей, которые живут здесь, и не только к эмоциональному, а к реальному возвращению людей к жизни в Николаевской области. Так что я думаю, кроме города возрождения может быть еще по пути появятся какие-то мысли", - сказал Зеленский.

Он отметил, что главное, чтобы эти мысли превратились в подтверждающие дела со стороны государства.

Напомним, Зеленский назвал Херсонскую область "бриллиантом украинского Юга".

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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