ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны капитан Юлия Пампуха во время брифинга, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было", - сказала Пампуха.

По ее словам, ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил.

Напомним, 20 августа в подавляющем большинстве зон ответственности украинских единиц обстрелов противника не зафиксировано. Последний день задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.