АРМА утвердило порядок проведения конкурсного отбора управляющих активами

КИЕВ. 21 августа. УНН. Агентство по розыску и менеджменту активов утвердило порядок проведения конкурсного отбора управляющих активами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА.

"Тендерный комитет АРМА по управлению активами разработал и утвердил порядок проведения конкурсного отбора управляющих активами, который определяет механизм отбора субъектов хозяйствования для управления активами, переданными Агентству судебными постановлениями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что введение порядка позволит урегулировать процесс отбора, определить его последовательность, критерии и, учитывая указанное, предоставить конкурсным процедурам более понятный и предсказуемый характер для бизнеса и общественности.

Также утвержденный порядок будет применяться, в частности, для отбора управляющих на активы, конкурсы по которым (этап приема документов) сегодня продолжаются.

Порядок регламентирует проведение всех этапов конкурса, определяет его содержание и условия, в частности:

▪️ алгоритм публичного объявления;

▪️ четкий перечень документов, необходимых для участия в отборе, и порядок их представления в АРМА;

▪️ квалификационные критерии, которым должны соответствовать участники;

▪️ основания допуска/недопуска участников и проведение конкурса;

▪️ процедура заседания Тендерного комитета по управлению активами;

▪️ критерии определения и механизм избрания победителя конкурса;

▪️ способ обнародования результатов конкурса и т.д.

Напомним, АРМА передало в управление арестованы ценные бумаги "Газтранзита".