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Военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Востоке Украины, наградили знаками отличия СНБО

Военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Востоке Украины, наградили знаками отличия СНБО

КИЕВ. 21 августа. УНН. Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль наградил военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Востоке Украины, отличиями СНБО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Сообщается, что первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль сегодня находится с рабочей поездкой в зоне проведения ООС.

"По поручению Секретаря Совета Алексея Данилова М. Коваль вручил награды СНБО Украины военнослужащим, участвующим в боевых действиях на Востоке Украины, и поздравил их с Днем Государственного Флага Украины и Днем Независимости нашего государства. Бойцы награждены нагрудным знаком "Защитнику Украины", медалью "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" I и II степеней", - говорится в сообщении.

Напомним, СНБО обнаружил признаки подготовки атаки на органы госвласти Украины ко Дню Независимости.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, Украина, награды, военные
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