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Николаевский Дом офицеров флота включат в перечень объектов "Большой реставрации" на следующий год

Николаевский Дом офицеров флота включат в перечень объектов "Большой реставрации" на следующий год

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение о включении Николаевского Дома офицеров флота в перечень объектов "Большой реставрации" на следующий год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Николаевский Дом офицеров флота будет включен в перечень объектов "Большой реставрации". Такое решение было принято во время рабочей поездки Президента Владимира Зеленского в Николаевскую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что народный депутат Давид Арахамия обратил внимание Главы государства на тот факт, что здание, расположенное в центре города, в настоящее время в крайне неудовлетворительном состоянии и разрушается. За 10 лет местная власть не сделала ничего, чтобы как-то исправить ситуацию.

"Владимир Зеленский был потрясен видом и состоянием сооружения. Президент выразил мнение, что здание может стать визитной карточкой города, и поддержал предложение заместителя руководителя офиса Президента Кирилла Тимошенко и народного депутата Давида Арахамии о включении этого объекта в перечень "Большой реставрации", которую в следующем году будет проводить Министерство культуры и информационной политики", - указано в сообщении.

По словам Кирилла Тимошенко, есть много объектов, которые они пересматривают. Не обязательно, если это Дом офицеров, то его просто отреставрируют. Могут разработать концепцию и идти дальше.

Напомним, Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Николаева - "Город возрождения кораблей".

Источник: УНН
Теги: Украина, строительство, Николаев и Николаевская область, Президент, реставрация, Владимир Зеленский
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