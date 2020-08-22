Глава профсоюза горняков Украины ответил Лукашенко: штрейкбрехеров не будет

КИЕВ. 22 августа. УНН. Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отреагировал на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, что у белорусских забастовщиков на "Беларуськалия" заменят "безработными шахтерами из Украины". Ответную реакцию Волынец выразил во время своего видеообращения, передает УНН.

“Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат „Дзержинский“ позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут „безработные шахтеры из Украины“ ... Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров (штрейкбрехерами называют человека, который работает, несмотря на забастовку, отказывается участвовать в страйке — ред.)”, — заявил Волынец.

От имени независимого профсоюза горняков Украины Волынец обратился к белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Александра Лукашенко “не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах”.

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