На "ракетах" по Днепру: Криклий заявил о возрождении речного транспорта

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий активно занялся вопросом возрождения речных перевозок, как пассажирских, так и грузовых. Вчера он опубликовал в своем FB фото с подписью "все будет ракета", сообщает УНН.

“Запланировали восстановление работы пассажирских перевозок по Днепру на легендарном судне. Все будет ракета”, — подписал министр фото вместе с руководителем агрохолдинга “Нибулон” Алексеем Вадатурским, у которого “две ракеты” сейчас.

Судя по комментариям под постом министра, людям такая инициатива понравилась:

“Перспективно в плане туризма. Удачи вам”.

“Ура, в детстве ездил и буду счастлив еще проехаться, супер”.

“Это надо восстанавливать. Это было бы супер и заводам, которые строят суда тоже работа”.

“Круто, это нужно было сделать давно. Но никому не нужно было”.

Напомним, осенью Верховная Рада планирует принять законопроект о внутреннем водном транспорте, который по словам нардепов — авторов, “запустит” речные перевозки.

Этот законопроект, говорит Криклий, позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

“Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места”, — отмечал министр.