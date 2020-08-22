Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,2515  EUR: 32,55 0,0556 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7125

Зеленский назвал войну на Донбассе "главным вызовом для Украины"

Зеленский назвал войну на Донбассе "главным вызовом для Украины"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал войну на Востоке Украины главным вызовом для нашей страны, а своим главным заданием - прекратить ее. Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Самый главныј вызов для нашей страны - это война на Востоке Украины. Мы это понимаем. Теряем людей, лучших, героев, молодых людей, которые в жизни, знаете, что они видели сейчас? Молодые люди, по 20 лет, по 30 лет. Самое главное , что они видели, вы знаете, они видели только будущее своей страны. Они его видели, оно его защищают", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что недавно приехал из Донбасса, и там они видели, какое это действительно поколение, и "какие они искренние, и мощные" во время защиты Украины.

"Это большой вызов для нашей страны. Война на Востоке - это для нас самая главная задача, для меня, как для Президента, для моей команды - прекратить войну, закончить войну, вернуть все территории, вернуть людей домой, в семьи", - добавил Президент.

Напомним, украинцы считают самыми большими проблемами страны военный конфликт на Донбассе - 60%, а также низкий уровень зарплат и пенсий - 47%.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.