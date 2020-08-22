Зеленский назвал войну на Донбассе "главным вызовом для Украины"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал войну на Востоке Украины главным вызовом для нашей страны, а своим главным заданием - прекратить ее. Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Самый главныј вызов для нашей страны - это война на Востоке Украины. Мы это понимаем. Теряем людей, лучших, героев, молодых людей, которые в жизни, знаете, что они видели сейчас? Молодые люди, по 20 лет, по 30 лет. Самое главное , что они видели, вы знаете, они видели только будущее своей страны. Они его видели, оно его защищают", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что недавно приехал из Донбасса, и там они видели, какое это действительно поколение, и "какие они искренние, и мощные" во время защиты Украины.

"Это большой вызов для нашей страны. Война на Востоке - это для нас самая главная задача, для меня, как для Президента, для моей команды - прекратить войну, закончить войну, вернуть все территории, вернуть людей домой, в семьи", - добавил Президент.

Напомним, украинцы считают самыми большими проблемами страны военный конфликт на Донбассе - 60%, а также низкий уровень зарплат и пенсий - 47%.