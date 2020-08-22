ГБР завершило расследование по делу похищения Луценко и убийства Вербицкого

КИЕВ. 22 августа. УНН. ГБР завершило расследование убийства Юрия Вербицкого, а также похищения и пыток Игоря Луценко во время событий "Революции Достоинства". Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует УНН.

"Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах... завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы города Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они подозреваются в:

▪️ незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины);

▪️ создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины;

▪️ незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020).

Один из фигурантов также подозревается в:

▪️ умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);

▪️ истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);

▪️ подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020);

▪️ служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020).

Также указывается, что в связи с использованием поддельного паспорта и использованием заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд", - резюмировали в ГБР.

Как сообщалось ранее в УНН, подозреваемому в похищении Луценко и Вербицкого сообщили о новом подозрении.