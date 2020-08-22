COVID-19 показал, что мы можем возродить медицину - Зеленский

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что COVID-19 показал, что мы можем возродить медицину и это является одной из их задач. Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Не все вещи зависят от нас. Но COVID-19, с другой стороны, показал, что мы можем возродить медицину. И это наша задача. Показал, что у нас есть очень профессиональные, талантливые медики. И там, где мы можем - их поддерживаем. И финансово, и технически, то, что важно. Но, в целом, построить надо механизм, сделать, действительно, довести до конца реформу здравоохранения. Чтобы у нас были не только профессионалы, а чтобы были условия, на уровне этих профессионалов", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине на медиков обучаются студенты из около 130 стран мира.