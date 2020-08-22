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ООС: с начала суток со стороны боевиков зафиксировали один выстрел вблизи Марьинки

ООС: с начала суток со стороны боевиков зафиксировали один выстрел вблизи Марьинки

КИЕВ. 22 августа. УНН. С начала текущих суток боевики осуществили один выстрел из ручного противотанкового гранатомета по защитниках Марьинки. Об этом сообщил пресс-секретарь ООС полковник Максим Праута, информирует УНН.

"С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений "режим тишины"  соблюдался. В то же время, наши защитники Марьинки в утренние часы зафиксировали один выстрел из ручного противотанкового гранатомета, который противник совершил со стороны оккупированного Трудовского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации оружие в ответ не применяли.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил как в прошлые, так и в текущие сутки не было. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, по данным штаба ООС, вчера на всех участках фронта сохранялся "режим тишины".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
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