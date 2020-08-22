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"Минский формат": Зеленский заявил, что не видит смысла в изменении площадки для заседаний в ТКГ

"Минский формат": Зеленский заявил, что не видит смысла в изменении площадки для заседаний в ТКГ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит смысла для изменения площадки для ТКГ из Минска на другой город, поскольку все переговоры проходят в видеоформате из-за COVID-19. Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для всех важных переговоров, но сейчас происходят все разговоры, в формате "Минска", происходят в видеоформате из-за COVID-19... Поэтому я считаю, что от площадки сейчас или от города или места - это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в Трехстороннюю контактную группу. Поэтому, я думаю, что слишком рано говорить об изменении города и я считаю, что, мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас - это делать. Город был, Минск был предложен, основан, там идут эти переговоры. Я не вижу смысла для изменения", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что благодарен Казахстану за предложение перенести площадку к ним. Также такое предложение высказал Азербайджан и страны Европы, но сейчас вопрос не является приоритетным.

Напомним, Президент назвал дату встречи советников в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: Минск, контактная группа, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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