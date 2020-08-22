Зеленский о вакцине от COVID-19: "во все очереди мы записаны"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "записана во все очереди на вакцину от COVID-19", но пока вакцина - это обещания. Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"COVID-19 - это не грипп. Это сложная ситуация. Вакцин еще нет. Ни в какой массовой продаже. Вся история, все страны договариваются друг с другом о том, что мы будем первыми в очереди и вот-вот день в день появится вакцина - все это немного слухи. Информационно действительно мы знаем несколько стран, которые готовы, почти готовы с вакциной. Но все равно никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана тебе в страну. Когда будет налажено производство. Мы налаживаем параллельно производство вакцин, то есть, само производство, количество, мы к этому будем готовы", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что несколько месяцев назад они не были к этому готовы.

"Да, поверьте мне, и Министерство иностранных дел, и Минздрав - все говорят, скажем так - во все очереди мы записаны. Но все это, тем не менее, при всем уважении к нашим различным странам-партнерам - все это пока слова, разработки, обещания", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Президент анонсировал создание украинского центра по разработке вакцин.