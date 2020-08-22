В одном из районов Киевской области установили "оранжевый" уровень эпидемической опасности

КИЕВ. 22 августа. УНН. Для Киево-Святошинского района Киевской области установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности. Об этом УНН сообщили в КОДА.

"С 00:00 часов 24 августа 2020 года для Киево-Святошинского района Киевской области установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. "Желтый" уровень установлен в городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов и в Бориспольском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах. Решение об этом было принято 21 августа на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Василия Володина", - говорится в сообщении.

На территории остальных районов, городов областного значения и ОТГ Киевской области применяются противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "зеленого" уровня эпидемической опасности.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский сообщил, что только сейчас в Украину пришла "первая волна" COVID-19.