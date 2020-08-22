В Минздраве сообщили о разработке "требований к непрерывному профразвитию медработников"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министерство здравоохранения приступило к разработке требований к мероприятиям непрерывного профессионального развития медработников и организаторов этого процесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

"Министерство здравоохранения начало активную разработку требований к мероприятиям непрерывного профессионального развития медицинских работников и организаторов этого процесса. Также началась работа над порядком и условиями внесения их в реестр организаторов", - сообщил Максим Степанов во время первого заседания Совета ректоров вузов и учреждений последипломного образования, осуществляющих подготовку специалистов в области здравоохранения.

По его словам, сейчас в Украине 50 тыс. врачей пенсионного возраста.

"Каждый год более 6 тыс. специалистов покидают профессию. Поэтому вопрос подготовки и обучения новых высокопрофессиональных специалистов пока - в приоритете. Решение, которые помогут решить эту проблему, необходимо принимать безотлагательно. Чтобы эти решения были взвешенными и профессиональными, необходимо советоваться с ректорами вузов - непосредственными участниками процесса", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в Минздраве создали совет ректоров медицинских вузов.