Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4125

В Минздраве сообщили о разработке "требований к непрерывному профразвитию медработников"

В Минздраве сообщили о разработке "требований к непрерывному профразвитию медработников"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министерство здравоохранения приступило к разработке требований к мероприятиям непрерывного профессионального развития медработников и организаторов этого процесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

"Министерство здравоохранения начало активную разработку требований к мероприятиям непрерывного профессионального развития медицинских работников и организаторов этого процесса. Также началась работа над порядком и условиями внесения их в реестр организаторов", - сообщил Максим Степанов во время первого заседания Совета ректоров вузов и учреждений последипломного образования, осуществляющих подготовку специалистов в области здравоохранения.

По его словам, сейчас в Украине 50 тыс. врачей пенсионного возраста.

"Каждый год более 6 тыс. специалистов покидают профессию. Поэтому вопрос подготовки и обучения новых высокопрофессиональных специалистов пока - в приоритете. Решение, которые помогут решить эту проблему, необходимо принимать безотлагательно. Чтобы эти решения были взвешенными и профессиональными, необходимо советоваться с ректорами вузов - непосредственными участниками процесса", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в Минздраве создали совет ректоров медицинских вузов.

Источник: УНН
Теги: медики, Минздрав
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.