Зеленский: если бы я был на месте Лукашенко, то провел бы новые выборы

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет быть уверен в своей победе, чтобы провести новые выборы. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Euronews, полный выход которого запланирован на вторник, передает УНН.

“Зеленский заявил, что если бы он был на месте белорусского лидера, то „точно“ провел бы голосование через месяц — и пригласил в качестве наблюдателей международные группы”, — пишет издание.

“Представим, что я уверен в себе, в народном голосовании, что я уверенный человек. Как я могу всех успокоить?” — сказал он. “Я бы точно сказал: „Через месяц будет новое голосование“. И я баллотируюсь на новых выборах. Кто хочет баллотироваться — вперед!”. “Я бы пригласил всех, всех международных наблюдателей”, — добавил украинский президент.

Замечания Зеленского прозвучали после того, как Евросоюз и другие западные страны заявили, что не признают результаты президентских выборов 9 августа, которые дали Лукашенко 80% голосов.

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Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской утверждают, что она была настоящей победительницей. По официальным данным, она получила всего 10%. С тех пор она уехала в Литву, опасаясь за свою безопасность.

Президент Зеленский считает, что любой кандидат должен быть допущен к повторным выборам.

“Я бы сказал народу Беларуси: “Пожалуйста, выбирайте кого хотите”, — заявил Зеленский в интервью. — “И после такого результата — вопросов больше не будет. Я в этом убежден”.

“Если бы Лукашенко победил, то он бы победил, если кто-то другой победил, то это кто-то другой ... Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю”.