В Иране заявили о готовности к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ

КИЕВ. 23 августа. УНН. Иран готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь. Об этом заявил глава Авиационной организации Ирана Тураджи Зангане, пишет IRNA, передает УНН.

“Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной в главе делегации, в составе с представителями различных секторов. Переговоры по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча запланирована на октябрь в Тегеране”, — сказал Зангане.

Он заверил, что Иран готов нести ответственность за сбитие самолета МАУ.

“Без сомнения то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации”, — заявил Зангане.

Ранее украинская сторона заявляла, что встреча переговорных команд в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа лайнера МАУ: Енин рассказал детали переговоров с Ираном



Напомним, глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что Тегеран не будет выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за самолет, сбитый Тегераном в январе, поскольку тот был застрахован европейскими фирмами.



В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин ответил, что Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации. Глава МИД Украины заявил, что заявление иранских представителей о том, что Тегеран не будет платить компенсацию за сбитый самолет МАУ, не является официальной позицией Ирана.



Так, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.



Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “вражескую цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.