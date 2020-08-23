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В Госдепе США назвали сумму помощи Украине на борьбу с COVID-19

В Госдепе США назвали сумму помощи Украине на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 23 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансовую помощь на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 в размере около 18,3 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Госдепа США от 21 августа, передает УНН.

Из указанных 18,3 млн, 13,1 миллиона отведены для помощи системе здравоохранения по линии международной гуманитарной помощи на преодоление последствий катастроф USAID. Эти средства должны способствовать улучшению способности местных медучреждений бороться с COVID-19 и распространять инфомрацию для снижения риска заражения болезнью среди населения.

В частности, указанные средства должны пойти на преодоление вторичных последствий, таких, как потеря доходов и предоставления коммунальных услуг для уязвимых слоев населения, в частности в пострадавших от конфликта общинах на востоке Украины.

Кроме того, в общую сумму помощи входит почти 5,2 миллиона долларов по линии гуманитарной помощи для мигрантов и беженцев, чтобы поддержать уязвимых беженцев и потерпевшее конфликта населения во время пандемии.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 102 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2244 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, финансовая помощь, Коронавирус
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