Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5880

Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага, передает корреспондент УНН.

Так, военнослужащие торжественно подняли украинский флаг, после чего Президент взял слово.

"Господа офицеры, генералы, сержанты и солдаты, уважаемые присутствующие, дорогие украинцы. Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины - сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные Силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Иногда, к большому сожалению, ценой собственной жизни", - сказал Президент.

Он отметил, что в течение 6 лет войны Украина потеряла многих своих верных защитников.

"Я прошу почтить их память минутой молчания", - призвал Глава государства.

На церемонии присутствовали также бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Напомним, ранее сегодня Зеленский поздравил граждан Украины с Днем государственного флага.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня отмечают День Государственного флага. В частности, украинцев с этой датой поздравили и в штабе ООС.

Источник: УНН
Теги: Украина, флаг Украины, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.