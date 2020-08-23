Зеленский вручил золотую звезду сестре погибшего на Донбассе парня

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением золотой звезды Сергею Михальчуку, посмертно. Глава государства на церемонии поднятия Государственного флага вручил медаль сестре воина Анастасии, передает УНН.

"Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них взвеются ленты с именами выдающихся личностей, как в прошлом так и нашего времени. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины, к большому сожалению, посмертно. Сегодня я с большим уважением вручу его сестре золотую звезду, а четвёртая бригада оперативного назначения Национальной Гвардии получит почетное наименование имени Героя Украины, сержанта Сергея Михальчука", - сказал Президент.

Напомним, во время обстрела 14 декабря украинских позиций погиб 21-летний сержант Сергей Михальчук, прикрыв своим телом собрата.