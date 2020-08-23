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Разумков сообщил, что рассмотрят на сессии ВР 25 августа

Разумков сообщил, что рассмотрят на сессии ВР 25 августа

КИЕВ. 23 августа. УНН. На внеочередной сессии 25 августа парламент рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы, портфельных гарантий, и четыре ратификации. Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков журналистам, передает корреспондент УНН.

"Там вынесено 6 вопросов. Прежде всего созывается сессия по требованию Президента. У нас первый вопрос - это повышение минимальной заработной платы, второй вопрос - это так называемые портфельные гарантии. Уже достаточно упрощенный законопроект, который соответствует именно портфельным гарантиям, и другие четыре вопроса - это ратификации, предложенные Президентом и Кабинетом министров. Я думаю, заседание пройдет достаточно спокойно, мы будем иметь консолидированную позицию в зале", - сказал Разумков.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии ВРУ на 25 августа, на заседании планируется рассмотреть законопроект Президента Владимира Зеленского о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, заседание, Дмитрий Разумков
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