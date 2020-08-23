Разумков сообщил, что рассмотрят на сессии ВР 25 августа

КИЕВ. 23 августа. УНН. На внеочередной сессии 25 августа парламент рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы, портфельных гарантий, и четыре ратификации. Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков журналистам, передает корреспондент УНН.

"Там вынесено 6 вопросов. Прежде всего созывается сессия по требованию Президента. У нас первый вопрос - это повышение минимальной заработной платы, второй вопрос - это так называемые портфельные гарантии. Уже достаточно упрощенный законопроект, который соответствует именно портфельным гарантиям, и другие четыре вопроса - это ратификации, предложенные Президентом и Кабинетом министров. Я думаю, заседание пройдет достаточно спокойно, мы будем иметь консолидированную позицию в зале", - сказал Разумков.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии ВРУ на 25 августа, на заседании планируется рассмотреть законопроект Президента Владимира Зеленского о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.