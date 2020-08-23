На Донбассе 28 дней нет боевых потерь - Зеленский
Владимир Зеленский
КИЕВ. 23 августа. УНН. На сегодняшний день уже 28 дней нет боевых потерь на востоке страны. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного флага, передает корреспондент УНН.
"Сегодня - 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления такого желаемого в Украине мира. Мы ценим вас, ваш труд, мирный сон, который вы обеспечиваете в украинских городах и селах", - сказал Президент.
Он выразил военным благодарность от имени всего украинского народа.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что сегодня в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники.