Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7245

На Донбассе 28 дней нет боевых потерь - Зеленский

На Донбассе 28 дней нет боевых потерь - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. На сегодняшний день уже 28 дней нет боевых потерь на востоке страны. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного флага, передает корреспондент УНН.

"Сегодня - 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления такого желаемого в Украине мира. Мы ценим вас, ваш труд, мирный сон, который вы обеспечиваете в украинских городах и селах", - сказал Президент.

Он выразил военным благодарность от имени всего украинского народа.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что сегодня в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Президент, ООС, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.