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У Юлии Тимошенко - кронавирус: политик в тяжелом состоянии

У Юлии Тимошенко - кронавирус: политик в тяжелом состоянии

Юлия Тимошенко

КИЕВ. 23 августа. УНН. У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Об этом сегодня в Facebook сообщила пресс-секретарь партии Марина Сорока, передает УНН.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала она.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что коронавирус обнаружили и у других членов семьи политика.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже почти 105 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 2 тысячи.

Источник: УНН
Теги: Юлия Тимошенко, Украина, Коронавирус
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