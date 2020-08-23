У Юлии Тимошенко - кронавирус: политик в тяжелом состоянии

КИЕВ. 23 августа. УНН. У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Об этом сегодня в Facebook сообщила пресс-секретарь партии Марина Сорока, передает УНН.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала она.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что коронавирус обнаружили и у других членов семьи политика.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже почти 105 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 2 тысячи.