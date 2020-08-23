Зеленский: мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина имеет крупнейший оборонный бюджет в истории, в частности, общий ресурс на нацбезопасность и оборону увеличено почти на 28 миллиардов гривен. Об этом сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины Президент Владимир Зеленсткий, передает корреспондент УНН.

"Вооруженные силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 тысяч гривен. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории", - заявил Президент.

Он отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, расходы на оборонную сферу остались неизменными.

Также Зеленский отметил, что впервые за годы войны в Украине появились вице-премьер-министр по стратегическим отраслям промышленности и соответствующее министерство, которое будет формировать и реализовывать военно-промышленную политику государства.

Напомним, по словам Главы государства, сегодня в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники.