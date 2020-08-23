На Хаджибейском мосту открыли движение по отремонтированным полосам

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Одесской области открыли движение по отремонтированным полосам Хаджибейского моста с опережением графика. Об этом рассказал руководитель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Благодарен строителям за быстрый темп! После праздников они перейдут к ремонту левой части моста. Сейчас там уже начали работы по расширению проезда", - отметил Максим Куцый.

По данным ОГА, на правой стороне моста обустроено асфальтобетонное покрытие в нижнем и верхнем слое. Капитальный ремонт предусматривает расширение проезжей части моста. До начала ремонта здесь были открыты три полосы, во время ремонтных работ - движение сузилось до двух полос.

Это создавало значительные затруднения для отдыхающих, ведь дорога М-05 сужалась на мосту.

"Сейчас для проезда открыты 5 полос движения - три отремонтированы, и две - которые планируется начать ремонтировать после праздников, посвященных Дню Независимости. Полностью завершить ремонт моста запланировано весной 2021 года", - отметили в ОГА.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что меньше чем за год в стране будет построено 5 тыс. км дорог.