Глава европейской дипломатии: ЕС не собирается превращать Беларусь во вторую Украину

КИЕВ. 23 августа. УНН. Евросоюз не намерен превращать Беларусь "во вторую Украину". Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель в интервью газете El Pais, передает УНН.

"Случай Беларуси несопоставим с Украиной. Между европейским стремлением и связями с Россией возникло противоречие, протестующие несли европейские флаги", - сказал Боррель.

По его словам, тогда протест имел "геополитическое измерение", сейчас же белорусы "не спорят, мама или папа" - они просто требуют режима гражданских свобод и прав.

"И ЕС тоже не собирается превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны продвигать политическую реформу, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Эта напряженность между Европой и Россией закончилась перестрелкой, насилием и распадом украинского территории, который продолжается до сих пор. Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Европейского Союза и которые мы будем поэтому поддерживать", - заявил дипломат.

Как сообщал УНН, внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.