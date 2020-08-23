Шмыгаль сообщил о значении Государственного флага для каждого украинца

КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Днем Государственного флага и рассказал, какое значение имеет флаг для каждого из граждан Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Трудно представить себе Украину без этого сине-желтого символа украинского государства. Наш флаг для каждого из граждан Украины имеет свое особое значение", - сказал Шмыгаль.

По его словам, для наших военных - это символ несокрушимости духа в борьбе с врагом, который пришел на нашу землю.

Для наших соотечественников, которые волею судьбы стали пленниками - это символ надежды и веры в то, что государство Украина никогда не покинет своих граждан в беде и придет на помощь в любом месте и при любых обстоятельствах.

У наших спортсменов - это символ побед, достигнутых благодаря невероятным усилиям и годам дисциплины и тренировок.

Для украинской семьи - это ощущение принадлежности к прекрасному украинскому народу, где миллионы семей строят счастье для будущего Украины: наших детей.

"Важно, чтобы каждый из нас сделал все, чтобы Государственный флаг Украины вызвал в украинцах гордость за свою страну и уважение к Украине в мире", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее сегодня глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что украинский флаг всегда символизировал мир, но сегодня, к сожалению, получил и другое значение.