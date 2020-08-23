Разумков объяснил, почему важно знать собственную историю

КИЕВ. 23 августа. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил важность знания собственной истории, потому что это дает нам возможность исправлять ошибки и избегать их повторения в будущем. Об этом он сказал во время посещения ко Дню Государственного Флага музея "Становление украинской нации", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Это действительно уникальное место с впечатляющими экспонатами. Но особенно интересным является последний зеркальный зал. Попадая в него, человек как бы вписывает себя в историю, в ее развитие. Все мы являемся частью истории, и независимо от того, нравится она нам или нет, мы должны ее знать. Именно история помогает нам исправлять ошибки и избегать их повторения в будущем", - отметил глава парламента.

Разумков также рассказал, что пытается часто посещать музеи с семьей.

"Именно во время таких семейных визитов из наших детей формируется гражданин. Наши дети с детства должны изучать историю своей страны, чтобы построить сильное государство", - отметил глава ВР.

Напомним, ранее сегодня глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что украинский флаг всегда символизировал мир, но сегодня, к сожалению, получил и другое значение.