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Разумков объяснил, почему важно знать собственную историю

Разумков объяснил, почему важно знать собственную историю

КИЕВ. 23 августа. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил важность знания собственной истории, потому что это дает нам возможность исправлять ошибки и избегать их повторения в будущем. Об этом он сказал во время посещения ко Дню Государственного Флага музея "Становление украинской нации", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Это действительно уникальное место с впечатляющими экспонатами. Но особенно интересным является последний зеркальный зал. Попадая в него, человек как бы вписывает себя в историю, в ее развитие. Все мы являемся частью истории, и независимо от того, нравится она нам или нет, мы должны ее знать. Именно история помогает нам исправлять ошибки и избегать их повторения в будущем", - отметил глава парламента.

Разумков также рассказал, что пытается часто посещать музеи с семьей.

"Именно во время таких семейных визитов из наших детей формируется гражданин. Наши дети с детства должны изучать историю своей страны, чтобы построить сильное государство", - отметил глава ВР.

Напомним, ранее сегодня глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что украинский флаг всегда символизировал мир, но сегодня, к сожалению, получил и другое значение.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, музеи, история, Дмитрий Разумков
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