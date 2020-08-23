Крым — это Украина: Германия поздравила украинцев с Днем Независимости

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени немецкого народа поздравил украинцев с Днем Независимости. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“Германия и в будущем действенно и солидарно будет стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины”, — говорится в письме Франка-Вальтера Штайнмайера.

Отмечается, что учитывая большие вызовы, стоящие перед Украиной, президент Германии пожелал Владимиру Зеленскому и украинскому народу “большой силы и мужества, чтобы поддерживать друг друга, сделать необходимые шаги в реформах и преодолеть последствия пандемии COVID-19”.

Как сообщал УНН, Украина принимает поздравления от глав государств, глав правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины Независимости, которую украинцы будут праздновать 24 августа. В частности, украинцев с праздником поздравил президент США Дональд Трамп.

Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного флага.