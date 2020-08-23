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Папа Римский по случаю Дня Независимости пожелал украинцам мира и процветания

Папа Римский по случаю Дня Независимости пожелал украинцам мира и процветания

Папа Франциск

КИЕВ. 23 августа. УНН. Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому и всем украинцам пожелания мира и процветания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“В настоящее время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, я уверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Так, чтобы каждый украинец мог жить в мире, благополучии, безопасности и братстве. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны”, — говорится в письме понтифика.

Как сообщал УНН, Украина принимает поздравления от глав государств, глав правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины Независимости, которую украинцы будут праздновать 24 августа. В частности, украинцев с праздником поздравил президент США Дональд Трамп и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который подчеркнул, что “Крым остается частью Украины”.

Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного флага.

Источник: УНН
Теги: Украина, Папа Римский, День Независимости
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