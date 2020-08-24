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Зеленский сообщил, когда в Украине состоится большой военный парад

Зеленский сообщил, когда в Украине состоится большой военный парад

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине обязательно состоится большой парад победы, когда мы вернем всех наших людей, и все наши территории. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая с торжественной речью на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен что именно так и должно быть, потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна", - сказал Президент.

По его словам, только так и должно быть, если мы уважаем свою армию.

"А парад у нас обязательно будет в будущем - парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей, и все наши территории. Когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад все наших войск и техники, парад после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее мир и независимость", - добавил Зеленский.

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Источник: УНН
Теги: День Независимости, Владимир Зеленский
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